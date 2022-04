Katia Ricciarelli torna in tv e questa volta avremo la possibilità di vederla sotto una luce completamente diversa. I lunghi mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 hanno segnato un nuovo capitolo della cantante che si è ritrovata a dover far fronte a migliaia di accuse.

La ex gieffina è rimasta nella casa più spiata d’Italia per sei lunghi mesi, dimostrandosi una donna molto forte e coraggiosa ma allo stesso tempo fragile. Nonostante le tante critiche mosse nei suoi confronti dopo alcune sue dichiarazioni, Katia sembra pronta a sbarcare ancora una volta in tv.

Un nuovo show infatti, ha richiesto la sia partecipazione speciale che la trasformerà completamente in una donna diversa. Stando a quanto riportano alcune testate giornalisti e il settimanale Nuovo Tv, Katia Ricciarelli potrebbe approdare in uno show firmato Rai Uno.

Katia Ricciarelli torna in tv: ecco dove la vedremo

La ex gieffina ha catturato tantissimi telespettatori per via del suo carattere forte ma allo stesso tempo pieno di sofferenze passate. Grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la cantante lirica ha avuto la possibilità di raccontarsi e di portare a galla delicate situazioni della sua vita privata.

Ora però, Katia sembra pronta a prendere parte ad una nuova edizione di Tale e Quale Show. Una grande sorpresa per i telespettatori che non si sarebbero mai aspettati di vederla sotto questa luce completamente diversa.

Ancora una volta Carlo Conti sembra aver scelto per il suo cast un ex partecipante del Grande Fratello Vip. Lo scorso anno infatti, è toccato a Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando che, hanno dimostrato grandissime doti canore ma anche la simpatia che li contraddistingue.

Non ci resta quindi che aspettare le nuove indiscrezioni e la messa in onda della nuova edizione di Tale e Quale Show per vedere la nostra amata Katia Ricciarelli. Per ora la cantante lirica non ha lasciato nessuna dichiarazione in merito. Stando alle indiscrezioni riportante dal settimanale Nuovo Tv però, sembra che l’accordo sia concluso in modo del tutto positivo.