La cantante lirica è tornata in possesso dei suoi profili social pubblicando un video per i fan

Katia Ricciarelli è stata eliminata nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip. La cantante lirica dopo quasi 6 mesi di permanenza nella casa aveva lanciato quasi un appello ai fan del programma di votarla per farla uscire perché esausta del clima che si respirava in casa.

“Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci. E perché non mi trovo più. Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti” – le parole di Katia in diretta.

E il pubblico l’ha accontentata votandola per farla uscire dalla casa di Cinecittà. Poco prima di lasciarla la Ricciarelli si è resa protagonista di un ultimo affronto verso chi non la sopportava. Ha infatti salutato solo poche persone rifiutandosi di fatto di farlo con chi nella casa l’ha sempre criticata.

Un gesto applaudito dai suoi fan e ovviamente criticato sui social da chi fa il tifo per le sue acerrime rivali, come le principesse Selassie.

Katia Ricciarelli una volta rientrata nella vita normale ha ripreso in mano i suoi profili social registrando un video di ringraziamento per i suoi fan.

“Vi ringrazio del vostro affetto, so che siete tanti, parlate sempre anche con grande rispetto e bene, questo mi fa molto piacere. Dai, vediamoci, siete tanti ma almeno ci parliamo con il cellulare. Un bacio, grazie. Non mi dimenticate!” – ha detto.