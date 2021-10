Altro che castello come residenza per le Principesse Selassié

Negli ultimi giorni si sta parlando molto delle sorelle Selassié dopo la notizia dell’arresto del padre in Svizzera per una presunta truffa milionaria. Ma c’è dell’altro. Il settimanale Oggi ha avanzato dei dubbi anche sulla loro origine nobile. Infatti scrive il settimanale in edicola il padre è sì nato in Etiopia, ma sarebbe figlio di un giardiniere italiano che lavorava alla corte dei reali etiopi. Quindi nessuna discendenza per lui e per loro.

Fonte: Mediaset

Le tre sorelle si sono difese rispedendo al mittente tali insinuazioni. Ma stando a quanto raccontano loro, sicuramente vi immaginerete che vivano in una residenza sfarzosa, in un bel castello o palazzo nobile. In realtà non è così anche se la vista che vedono dalla loro abitazione è comunque mozzafiato.

Fonte: web

Principesse Selassié: ecco dove vivono a Roma

Le tre infatti pare vivano in una residenza che si affaccia su Piazza di Spagna a Roma. Certo, neppure così ci sarebbe da ridire! Si affacciano alla finestra e hanno un panorama mozzafiato che domina sulla Capitale. Quanto agli interni della loro casa, maggiori informazioni le possiamo attingere andando a spulciare nei loro profili social che sono molto attivi e seguiti, in particolare quello di Jessica.

Fonte: web

In alcuni scatti troviamo particolari della loro abitazione e da quello che emerge, risulta essere una residenza dallo stile classico ed elegante, con ampi spazi e soffitti alti, come nei palazzi di una volta.

Ad esempio il bagno è in marmo bianco con striature dorate, ha una bellissima vasca con vetrata. E poi lo specchio per il trucco, immancabile, dove le tre si preparano prima degli eventi mondani. Insomma il tutto è molto ricercato e senza tempo. Quindi anche se non vivono in un castello con tanto di servitù, sicuramente non si può dire che le sorelle Selassié stiamo messe male.

