Katia Smutniak sfoggia un nuovo taglio di capelli sui social, ecco il nuovo look dell'attrice

Nel corso delle ultime ore Katia Smutniak ha lasciato tutti i suoi fan senza parole sui social. La celebre attrice ha deciso di cambiare look recandosi dal suo parrucchiere di fiducia per un nuovo taglio di capelli. Questa volta la donna ha optato per un pixie cut ribelle lasciando tutti senza fiato.

Senza alcuna ombra di dubbio, Katia Smutniak è una delle attrici più amate all’interno del mondo del cinema. Di recente la donna si è resa protagonista di un gossip dopo aver sfoggiato il suo nuovo look sui social. Si tratta di un taglio di capelli pixie cut il quale ricorda un po’ Bob Dylan, un po’ Patti Smith. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

All’eta di 42 anni, Katia Smutniak non ha nessuna intenzione di seguire i rigidi canoni di bellezza imposti dalla società. Infatti l’attrice polacca ha rivoluzionato in modo drastico il suo aspetto recandosi dal parrucchiere per scegliere un nuovo taglio di capelli.

Questa volta la decisione dell’attrice è ricaduta su un pixie cut il quale ricorda un po’ Bob Dylan e un po’ Patti Smith. A mostrare il risultato del lavoro è stata lei stessa attraverso una foto pubblicata sul suo profilo che la ritrae mentre fuma una sigaretta.

Inutile dire che, nel giro di poche ore, il post in questione ha raggiunto un boom di like e numerosi sono stati i fan che hanno lasciato commenti positivi. Queste le parole di un follower:

Come la metti la metti, mora, bionda, capelli corti, capelli lunghi, struccata, jeans o abito… Sempre la donna più bella che c’è.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Pixie cut: il taglio di capelli sfoggiato da Katia Smutniak

Nel corso degli anni il pixie cut ha avuto un successo incredibile. Si tratta di un taglio di capelli che può essere utilizzato in alternativa di quello alla maschietto. In questo modo Monica Barucchi, Technical Director Cotril, commenta: