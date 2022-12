Katie Price irriconoscibile sui social: “Sembri un felino”

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Katie Price per essere una famosa modella, showgirl, scrittrice e cantante. Dopo essersi sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica, la donna è apparsa irriconoscibile sui social. Ripercorriamo insieme le tappe della sua incredibile trasformazione.

Katie Price è una grande amante della chirurgia estetica. Nel corso degli anni, la celebre showgirl si è sottoposta a numerosi interventi a causa dei quali era finita al centro di numerose polemiche in rete. Ad oggi la donna ha deciso di esagerare ancora di più ricorrendo alla sua sedicesima operazione. A dichiaralo è stata lei stessa in occasione di un’intervista. Queste sono state le sue parole:

Voglio le tette più grandi del Paese.

A seguito dei numerosi interventi di chirurgia estetica, il volto di Katie è apparso incredibilmente diverso suo social. A dimostrarlo sono alcune foto che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Inutile dire che la sua grande trasformazione ha sollevato non poche polemiche da parte degli utenti del web i quali hanno paragonato la donna ad un felino:

Sei così tirata che sembri un felino.

Tuttavia, non sono i commenti di cattivo gusto a fermare Katie. Infatti, di recente la donna si è recata in Belgio per sottoporsi al suo sedicesimo intervento. Quest’ultimo consiste in un ingrandimento del seno con delle protesi chiamate 2120CC.

Qualche anno fa, la Price aveva suscitato la preoccupazione dei suoi fan dopo essere apparsa con tagli sul volto, gonfia e con gli occhi neri. All’epoca aveva 42 anni e si era sottoposta ad una liposuzione. Una fonte al Sun aveva spiegato: