Kekko dei Modà ha fatto commuovere il pubblico di Verissimo. È stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato particolari molto intimi e toccanti della sua vita.

L’artista oggi sta meglio, ma ha affrontato momenti bui, a causa della sua lotta contro la depressione. Dopo Sanremo, la figlia 12enne gli ha scritto una lettera e mentre le immagini venivano trasmesse sul grande schermo, Kekko dei Modà non è riuscito a trattenere le lacrime.

Ha voluto portare il tema della depressione al Festival della canzone italiana, per supportare e dare coraggio a tutte quelle persone che hanno paura. Paura di affrontare la diagnosi e di farsi aiutare.

Il 29 aprile 2021, mi sono svegliato e non mi sentivo più le gambe, non muovevo le gambe non riuscivo ad andare neanche al bagno. Mi davano vitamine. Poi hanno chiamato il neurologo perché avevano paura fosse una malattia degenerativa, ma il medico ha parlato subito di depressione.

Kekko dei Modà ha spiegato che secondo il medico, la depressione lo aveva colpito a livello muscolare, dopo anni in cui aveva represso i suoi problemi e gli attacchi di panico.

Non riusciva più a muoversi, tanto che non ha partecipato nemmeno alla comunione della sua bambina. Ha avuto paura, paura di non farcela. Per questo, ha anche deciso di la mano della sua compagna. Come lo stesso cantante ha raccontato, è accaduto in un modo poco romantico. Ma voleva che la madre di sua figlia avesse i diritti di una moglie e ciò che le spettava se mai se ne sarebbe andato.

La commovente lettera della figlia di Kekko dei Modà

Gioia ha 12 anni e ama il suo papà in modo incredibile. È sempre la prima ad ascoltare le nuove canzoni di Kekko. E dopo Sanremo ha voluto scrivergli una lettera commovente:

Non ti farò una lettera come le altre ma una lettera più speciale di qualunque altra cosa, ti dirò le cose che non riesco a trasmetterti di persona. Tu lo sai quanto ti amo e come figlia e ti dico che ti ho visto super carico a Sanremo ma prima di andare ti ho visto preoccupato. Certo da figlia non so come ti senti non posso capire le tue emozioni o le sensazioni che hai provato, ami la musica e questo lo so. Ogni volta che scrivi un brano la prima persona a cui lo fai sentirte sono io e te ne sono grata. Vorrei dirti tante cose ma diventerebbe un libro. Ti auguro che la musica ti faccia sentire quella grande forza che a ogni concerto trasmetti e spero che un giorno mi porterai a Disneyland, ti amo infinitamente tua Gioia.

Kekko dei Modà non è riuscito a trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Ha raccontato di aver provato a nascondere la sua condizione alla figlia, ma lei lo ha capito.