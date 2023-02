Sanremo 2023: Kekko Silvestre non trattiene l’emozione

Con gli occhi rossi per l’emozione, Kekko Silvestre ha ringraziato Amadeus per avergli dato ancora una volta modo di calcare il Teatro Ariston. A nome dei Modà, ma anche soprattutto a titolo personale. L’emozione era percepibile ed è arrivata fino ai telespettatori.

Festival di Sanremo 2023, Kekko Silvestre ringrazia Amadeus

Ad anni di distanza dall’ultima partecipazione, i Modà sono tornati in gara per il Festival di Sanremo 2023. Il pezzo portato in scena, Lasciami, riprende il classico stile del complesso, non tradendo le attese dei fan. Che ne avevano avvertito fortemente l’assenza dalle scene, dettata da un susseguirsi di eventi, alcuni imprevedibili.

La band si era inizialmente presa un periodo di pausa per intraprendere nuove strade professionali. La voglia di sperimentare li aveva persuasi a concedersi un break. Poi, quando ormai era tutto pronto per il comeback, si è messo di mezzo il Coronavirus.

L’emergenza sanitaria e le misure restrittive emanate dal Governo per fermare i contagi hanno avuto dei pesanti effetti sull’industria discografica. E anche quello non ha di certo giovato ai Modà, con il forzato annullamento del tour.

Un insieme di circostanze ha ritardato il ritorno in scena del gruppo. Era difficile mantenere il morale alto, come espresso da Kekko Silvestre in apparizioni pubbliche. Il leader dell’ensamble ha raccontato in interviste rilasciate alla stampa di aver lottato contro la depressione. Aveva iniziato a provare della paura all’idea di mettere piede sul palcoscenico, specialmente se di prestigio quale l’Ariston.

Ma Amadeus, conduttore artistico e presentatore dell’edizione 2023, ha creduto molto in loro. La gratitudine mostrata non era una semplice formalità, bensì un messaggio detto col cuore. L’opportunità è stata colta al volo, arricchendo ulteriormente un cast ricco di nomi illustri. In precedenza, avevano ringraziato il padrone di casa i Colla Zio, che hanno definito l’esperienza la migliore della loro carriera.