Khaby Lame è la star del momento: quanto guadagna il tik toker?

Khaby Lame è senza dubbio uno degli tiktoker più in voga del momento. I suoi video sono originali e fanno divertire il popolo del web. Sui social, grazie alla sua geniale invenzione, può contare milioni di followers che ogni giorno sono in costante crescita. Ma quanto guadagna il tiktoker più famoso del momento? Scopriamolo insieme.

La sua geniale invenzione ha senza dubbio conquistato il popolo del web. Questo perché Khaby Lame si è inventato un nuovo lavoro in un periodo in cui tutto ormai sembrava perduto. Ma lui invece di abbattersi si è rimboccato le mani, reinventandosi e diventando una vera e propria star.

Che cosa ha inventato di tanto geniale Khaby? Sfruttando i social, in primis Tik Tok, Khaby Lame ha iniziato a condividere video divertenti con lo scopo di prendere in giro tutti coloro che pubblicano sui social contenuti davvero esilaranti.

L’invenzione del tiktoker è piaciuta al popolo del web sin dall’inizio tanto che in pochissimo tempo i numeri dei suoi followers sui social sono aumentati enormemente. Oggi, infatti, su Tik Tok può contare più di 50 milioni di followers. Numeri così ingenti si possono osservare anche su Instagram, dove Khaby può contare più di 17 milioni di seguaci.

Questo incredibile successo ha senza dubbio interrogato il popolo del web riguardo le cifre guadagnate con questo lavoro. Ebbene, stando alle voci in circolazione il guadagno del 24enne raggiunge cifre da capogiro.

Queste sono state le parole di Michele Del Monte, esperto di social media, riguardo le cifre da capogiro ricevute dal giovane tiktoker:

Khaby ha un potenziale da milioni di euro e porta a casa forse 10000 euro al mese. Per fortuna si è accorto che gli stitch non pagano e ha trovato un’alternativa per farsi pagare le visualizzazioni che stava perdendo.