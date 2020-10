Khloe Kardashian è risultata positiva al Coronavirus, lo ha svelato nella nuova anteprima di Keeping Up With the Kardashian. Lo ha contratto la scorsa primavera e ora sta bene.

Una delle sorelle Kardashian è finita al centro del gossip. Khloe Kardashian solo ora ha svelato di essere stata positiva al Covid.

La ricca ereditiera nel corso della nuova anteprima di Keeping Up With the Kardashian ha infatti svelato di aver lottato contro il virus.

I fatti risalgono poco dopo lo scoppio della pandemia. In queste ore la clicp inedita sta facendo il giro del web, nel video appare anche Kim e Kris Jenner che mostrano preoccupazione per le condizioni di salute dell’imprenditrice.

Nel video poi si vede Khole confermare di avere il Coronavirus. La sorella di Kim ha parlato anche dei sintomi avuti ed ha invitato tutti a rispettare le norme di sicurezza in modo da sconfiggere definitivamente il virus.

Le sue parole sono state riportate da Entertainment Tonight. Ecco cosa ha detto:

“Ho appena scoperto che ho il Covid. Sono nella mia stanza al momento. Andrà tutto bene, ma è stato davvero brutto per un paio di giorni, ho avuto vomito, poi avevo prima caldo e poi freddo. Soffro di emicrania, ma questo è stato il mal di testa più pazzo che abbia mai avuto. Non lo definirei un’emicrania.

La tosse nel mio petto bruciava quando tossivo. La mia gola non è ancora completamente guarita, chiaramente. Lasciate che ve lo dica, questo virus è reale. Ma ce la faremo tutti. Pregando e se tutti seguiremo gli ordini e ascolteremo, staremo bene“.

Khloe Kardashian ora sta bene, ha combattuto e sconfitto il Coronavirus. Ora quei momenti difficili ora fanno solo parte del passato.

Anche Kanye West ha avuto il Covid

Non solo Khloe ma anche Kenye West, marito di Kim Kardashian, ha avuto il Coronavirus lo scorso febbraio quando si sapeva ancora poco della pandemia.

Kim Kardashian e Kanye West

La sorella Kim si è presa cura di suo marito giorno e notte: