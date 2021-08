Lo studio di UeD da vita a moltissimi personaggi la cui fama resiste nel tempo tra gli appassionati del dating show. Sono molti i volti che sono rimasti nel cuore dei telespettatori, anche grazie a varie partecipazioni in altri reality. Di certo, tra questi Kikò Nalli è passato alla storia come l’ex marito della dinamica opinionista del programma: Tina Cipollari.

La loro unione è stata molto profonda, tanto che dal loro matrimonio sono nati tre splendidi bambini. La fine della relazione non è significata per Tina e Kikò l’inizio di nessuna competizione. Anzi i due collaborano nel massimo rispetto reciproco per garantire ai loro figli la stabilità di cui hanno bisogno.

Nonostante l’ombra del matrimonio con la Cipollari sia ingombrante nel passato di Nalli, l’ex volto di UeD, ha cercato di crearsi un personaggio con molte partecipazioni nel piccolo schermo. Per un periodo è stato parte del cast di Detto Fatto, per poi tornare in Mediaset come consulente di bellezza di Pomeriggio 5. Questo, ovviamente, prima della separazione da Tina.

A fare la sua fortuna, successivamente, è stata la permanenza nella casa del GF Vip. È proprio nella casa di Cinecittà che Nalli ha avuto modo di mostrarsi ai telespettatori. In quell’occasione, Kikò Nalli ha speso splendide parole sulla sua ex, con la quale ha mantenuto un rapporto di profondo affetto.

L’esperienza al GF Vip, oltre ad essere stata quella che l’ha reso noto davanti al grande pubblico, è stata anche l’ultima esperienza televisiva dell’ex volto di UeD. Non è facile capire da cosa sia derivato questo improvviso distacco dal mondo dello show business. Probabilmente l’ex gieffino ha voluto buttarsi anima e corpo della sua attività di hair stylist e nella relazione con Ambra Lombardo, conosciuta proprio nella casa del GF vip. Purtroppo, non molto tempo fa, il rapporto con la Lombardo è andato alla deriva, ma Nalli ormai ha detto addio alla tv.