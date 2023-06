Kikò Nalli ha ritrovato l’amore: ecco chi è la sua nuova fidanzata

Nel corso delle ultime ore il nome di Kikò Nalli è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni pare che l’ex marito di Tina Cipollari abbia ritrovato l’amore. Scopriamo insieme chi è la nuova compagna dell’hairstylist e conosciamola meglio: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nuovo amore per Kikò Nalli? In queste ultime ore sta diventando sempre più insistente il gossip secondo cui l’ex marito di Tina Cipollari abbia ritrovato la serenità al fianco della sua nuova compagna. Il suo nome è Vanessa Pontarollo e fa un lavoro molto simile quello di Kikò.

Kikò Nalli ha ritrovato l’amore al fianco di Vanessa Pontarollo: chi è la nuova compagna dell’haistylist

Kikò Nalli, oltre ad essere stato il marito di Tina Cipollari, il cui amore è stato coronato dalla nascita dei figli Mattias, Francesco e Gianluca, è anche ricordato per aver partecipato alla versione Nip del Grande Fratello. Qui l’hairstylist aveva conosciuto Ambra Lombardo con la quale aveva iniziato una relazione però naufragata qualche tempo dopo.

Mentre oggi Ambra Lombardo è felicemente sposata, il cuore di Kikò Nalli batte per un’altra donna. Come già anticipato, il suo nome è Vanessa Pontarollo e di professione fa un lavoro molto simile a quello di Kikò. Sbirciando i loro profili Instagram, solo molti gli scatti in cui la coppia appare insieme mostrandosi complice e felice.

Oggi, dunque, Kikò Nalli ha ritrovato la serenità al fianco di Vanessa. Anche se i due non hanno ancora lasciato alcuna dichiarazione riguardo il loro amore, è evidente che la relazione tra i due procede a gonfie vele e che la coppia è più innamorata che mai.