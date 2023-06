Uomini e Donne, Tina Cipollari nei guai: ecco cosa rischia dopo gli scontri con Elio Servo

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati del piccolo schermo italiano. In vista della stagione estiva il programma di Maria De Filippi ha chiuso i battenti per tornare a far compagnia agli italiani a settembre. In questa edizione, non sono di certo passati inosservati gli accesi scontri che hanno visto protagonisti Tina Cipollari ed Elio Servo.

Nel corso delle ultime ore il nome dell’opinionista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Tina Cipollari rischierebbe grosso dopo le accese discussioni avute con Elio Servo negli studi del programma di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Tina Cipollari ed Elio Servo si sono resi protagonisti di accese liti. L’opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere si sono scontrati più volte e ad ogni occasioni le liti tra i due assumevano dei toni sempre più accesi. Stando alle indiscrezioni, pare che l’imprenditore abbia deciso di sporgere una querela contro Tina Cipollari. Ma non solo.

Gli ultimi rumors che stanno circolando in queste ultime ore riguardo questa vicenda tanto chiacchierata affermano che Tina Cipollari, a causa di questa vicenda, potrebbe essere chiamata a pagare una salatissima multa. La notizia è stata resa pubblica da ‘Anticipazioni Tv’. Secondo il portale, infatti, in seguito alla querela di Elio Servo contro Tina Cipollari, l’opinionista si potrebbe trovare a pagare una multa a dir poco salata.

C’è da dire che al momento si tratta solamente di un rumor che non ha trovato ancora una conferma né una smentita. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se emergeranno ulteriori retroscena riguardo Tina Cipollari ed Elio Servo.