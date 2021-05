I milioni di fan che lo seguono da tutto il mondo, in delirio per la lieta notizia: KJ Apa sarà ben presto un papà

Così giovane, eppure le idee così chiare, soprattutto sul voler diventare un papà. In realtà non è chiaro se sia stato voluto o se sia capitato un po’ per caso. Ciò che è sicuro, è che l’attore ventitreenne KJ Apa sta per diventare papà. E il fatto che lo abbia annunciato al mondo intero, lascia intuire che è un avvenimento che lo rende assolutamente felice.

Nato ad Aukland, in Nuova Zelanda, il giovane attore ha conquistato il cuore di milioni e milioni di fan in tutto il mondo per il suo ruolo nella fortunata serie tv presenta sulla piattaforma Netflix, Riverdale.

Credit: kjapa – Instagram

Da qualche tempo frequenta la modella di origini francesi Clara Berry, di 4 anni più grande, che a breve gli darà la gioia di diventare papà per la prima volta.

Vivere la vita privata condividendone i momenti sui social network, in realtà, è una cosa che raramente è appartenuta all’attore. Ma negli ultimi giorni, i follower di Instagram non hanno potuto che notare gli scatti meravigliosi con il pancione in primo piano della bellissima modella 27enne.

Proprio sotto uno di questi post, KJ ha scritto:

E per la cronaca, lei è incinta.

Inutile specificare di come milioni e milioni di fan siano andati in totale delirio, al momento della scoperta del lieto evento che sta per capitare nella vita del loro beniamino.

In pochissime ore, sia il post di Clara che il commento di KJ Apa è stato infatti inondato di reazioni e commenti da parte anche di tantissimi colleghi dello spettacolo.

Ancora non si hanno notizie sul sesso del bebè che nascerà, né sul nome che i prossimi neo genitori sceglieranno per lui. Chissà che presto i due bellissimi giovani non sveleranno qualche aggiornamento.

KJ Apa e Riverdale

Attore fin da bambino, ma anche musicista di discreto successo, KJ Apa ha conquistato tutti soprattutto per la sua interpretazione di Archibald “Archie” Andrews, protagonista di Riverdale, serie televisiva presente nel catalogo di Netflix, basata sui personaggi dei fumetti Archie Comics.

Più volte, il giovane attore ha parlato della serie e del suo ruolo. Constatandone sia i benefici, che le cose negative. Come ad esempio il fatto di riuscire a relazionarsi e confidare i propri problemi soltanto agli attori che lavorano con lui sul set.