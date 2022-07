Un grave lutto per lei

Grave lutto in famiglia per Klaudia Poznanska: è morta la sua mamma. L’ex protagonista del programma televisivo di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha perso la madre, venuta improvvisamente a mancare. Tutta la redazione della trasmissione tv, ovviamente, si stringe a lei e alla sua famiglia in questo momento di forte dolore.

Klaudia Poznanska è stata un volto noto del programma televisivo targato Mediaset. Oggi piange la scomparsa della donna più importante della sua vita. Ad annunciare il terribile lutto subito dalla sua famiglia è la stessa diretta interessata in un post su Instagram.

Klaudia Poznanska ha scritto una story social per condividere con i suoi follower la triste notizia. Parole toccanti e commoventi per dire addio alla mamma che le è sempre stata accanto. Un dolore troppo grande da sopportare per lei e per chi ha amato la donna.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, che per lungo tempo è stata corteggiatrice, era molto amata dal pubblico. L’abbiamo vista nella stagione televisiva 2018-2019 del dating show di Canale 5. In studio aveva partecipato alla trasmissione per poter corteggiare Andrea Zelletta, il tronista dell’epoca.

I due si erano anche frequentati per qualche tempo. Ma alla fine Andrea Zelletta le aveva preferito un’altra corteggiatrice, Natalia Paragoni. Tra l’altro i due stanno ancora insieme. Da allora non si sono più lasciati, conferma che la sua scelta era quella giusta.

Klaudia Poznanska, morta la mamma dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Già all’epoca in studio Klaudia aveva spesso parlato della madre, con la quale aveva un ottimo rapporto. La donna l’aveva cresciuta da sola, senza la presenza in famiglia di un papà. Oggi il triste addio.