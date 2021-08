Finalmente è arrivata la cicogna in casa di Kledi Kadiu e di sua moglie Charlotte Lazzari. Entrambi ballerini talentuosi, si erano conosciuti nel 2013 e sposati nel 2018. Nel 2016, con la nascita della piccola Lea, sono diventati genitori per la prima volta. Oggi, a quattro anni di distanza, la loro bellissima famiglia si è allargata di di nuovo e ad annunciarlo ci hanno pensato proprio i neo genitori bis.

Partito da Tirana, Kledi è arrivato nel nostro paese nel 1993 e, da allora, non se ne è più andato. Con la sua faccia pulita, la sua simpatia e la sua bravura nel ballo, ha conquistato uno spazio nel cuore di tantissimi spettatori.

A lanciarlo nel mondo della televisione ci aveva pensato Maria De Filippi, quando lo ha scelto come uno dei ballerini professionisti di Amici. Era stato il primo ballerino anche di altri programmi, come Domenica In e C’è Posta Per Te.

Oggi, a parte qualche ruolo da attore in qualche film, Kledi Kadiu è uscito dalla luce dei riflettori della televisione. Ciononostante, non ha affatto abbandonato quella che è la sua più grande passione: la danza.

Ha aperto, a Roma, una scuola di danza che porta il suo nome e quello di sua moglie.

Già, perché grazie alla danza, Kledi, ha conosciuto anche l’amore della sua vita. La bellissima e bravissima Charlotte Lazzari. Era il 2013 quando si sono innamorati e nel 2018 si sono sposati.

Ecco Gabriel, il secondo figlio di Kledi Kadiu

Circa un anno dopo il matrimonio, Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari hanno accolto in famiglia la loro prima bambina. Si chiama Lea e, guardando nei profili Instagram di entrambi i ballerini, si evince di come la bimba sia il centro del loro mondo.

A febbraio scorso i due avevano annunciato che la loro famiglia si sarebbe presto allargata. E l’altro ieri, il 29 di agosto, dopo 9 mesi di trepidante attesa, il fatidico giorno è finalmente arrivato. Charlotte, in una clinica a Rimini, ha dato alla luce il piccolo Gabriel.

La foto scelta per annunciare al mondo social la nascita del bimbo è un vero spettacolo. E in tanti hanno voluto congratularsi con il ballerino. Nei commenti si leggono gli auguri di Lorella Cuccarini, la cantante Giorgia e tanti altri amici e colleghi ballerini di Kledi.