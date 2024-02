Kledi Kadiu torna a Verissimo e spiega come procede la malattia del figlio

A Verissimo, per parlare ancora di suo figlio Gabriel e della malattia che lo ha colpito poco dopo la nascita, è tornato ospite Kledi Kadiu

Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte sono tornati nello studio di Verissimo, ospiti dalla Toffanin, ed hanno parlato di come procede la loro vita e quella del loro piccolo Gabriel, che come noto è malato praticamente dalla nascita. L’ex ballerino di Amici ha spiegato che con tanto coraggio, impegno e determinazione, spera che tutto vada per il meglio.

Nella puntata andata in onda ieri di Verissimo, Silvia Toffanin ha avuto di nuovo ospiti in studio Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte. L’argomento è stato lo stesso della precedente apparizione, il piccolo Gabriel, il bimbo che la coppia di ballerini ha avuto nell’agosto del 2021, che purtroppo non gode di ottima salute fin da pochi giorni dopo la sua nascita.

13 giorni dopo quello in cui è venuto al mondo, infatti, il piccolo ha iniziato a stare male, tanto che i genitori sono stati costretti a correre in ospedale. La diagnosi è stata pesantissima, meningoencefalite, un infezione del sistema nervoso che colpisce le meningi e l’encefalo.

Da allora per Kledi e Charlotte è iniziato un percorso che li vede impegnati, per praticamente tutto il tempo, alla cura e al sostegno del loro bimbo. A Silvia Toffanin, ieri, l’ex ballerino di Amici ha parlato proprio di questo percorso e di come sta oggi il piccolo Gabriel:

Sarà un percorso lungo nel tempo, ma noi siamo molto soddisfatti e anche lui lo è. A piccoli passi però sta andando molto bene. Questa esperienza mi sta insegnando che bisogna prendere la vita per come viene e bisogna sempre rimboccarsi le mani e andare avanti, mai guardarsi indietro. Io penso che la determinazione nostra e di Gabriel ci fa andare avanti e ci fa stare bene.

Kledi ha poi dedicato dolcissime parole alla sua amata Charlotte: