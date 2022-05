L’Eurovision Song Contest è stato un susseguirsi di emozioni. A trionfare è stata l’Ucraina ma anche altre canzoni e cantanti sono rimasti impressi nella mente di chi ha seguito il programma.

Una tra tutte Konstrakta che ha rappresentato la Serbia. Il suo brano In Corpore Sano si è qualificata per la finale ed ha trovato grande apprezzamento.

A far parlare soprattutto un gesto che Konstrakta ha fatto sul palco. Durante l’esibizione la cantante seduta davanti ad una bacinella si è lavata le mani mentre un gruppo di coriste gli porgeva l’asciugamano.

Un gesto simbolico che richiama il testo della canzone. Il brano In Corpore Sano parla infatti dell’ossessione occidentale per la bellezza e la salute, spesso abusata per fare business.

Il gesto di lavarsi le mani ha doppia valenza: in primis quella di richiamare la medicina, i centri benessere. Poi proprio come Ponzio Pilato ha voluto indicare la società che sembra appunto lavarsi le mani sulla salute mentale di queste persone.

Fonte: web

Fatto sta che il gesto è diventato virale immediatamente. In tanti hanno visto una similitudine tra Konstrakta e Barbara D’Urso che in piena pandemia è diventata famosa con la sua simulazione di come si lavavano le mani.

Konstrakta e l’appello alla D’Urso

E così sui social e soprattutto su Twitter la D’Urso è stata taggata in diversi video tanto che la stessa Konstrakta ha fatto un appello: “Ciao Barbara d’Urso, mi piacerebbe tanto incontrarti” – ha detto durante l’intervista con Stefano Maiolica.

“La canzone è stata scritta nelle lunghe camminate che ho fatto col mio cane. Abbiamo avuto tanto tempo durante il Covid, paradossalmente l’unico beneficio che abbiamo avuto da questa strana situazione è stata il poter passare del tempo da soli” – ha raccontato.

“Sono rimasta davvero sorpresa della vittoria dal momento che, in primo luogo ero scettica anche solo al fatto che il mio brano potesse anche solo essere scelto per la selezione. Ma evidentemente mi sbagliavo, ed il pubblico ha accolto calorosamente il brano” – le sue parole.