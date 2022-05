Barbara D’Urso parteciperà a Ballando Con Le Stelle? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo della televisione italiana. La celebre presentatrice tornerà a far compagnia ai suoi telespettatori a settembre con il suo programma Pomeriggio 5. Tuttavia, secondo alcuni rumors, Milly Carlucci avrebbe richiesto la sua presenza a Ballando Con Le Stelle.

Barbara D’Urso non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre conduttrice è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonsta di un gossip sono state alcune indiscrezioni le quali rivelano una sua possibile partecipazione a Ballando Con Le Stelle.

A diffondere sul web tale notizia è stato il portale “BudinoBlog“. Infatti secondo quest’ultimo, la conduttrice potrebbe apparire nella prossima ediizone del noto talent show condotto da Milly Carlucci e in onda sulle reti rai.

Nel dettaglio, la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando Con Le Stelle potrebbe avvenire in qualità di concorrente. Tuttavia non si traterebbe di una presenza fissa. Infatti, si vocifera che la donna potrebbe diventare una ballerina del programma solo per una notte.

A far emergere tale indiscrezione che sul web si fa sempre più insistente è stato anche Vito Coppola durante l’ultima festa di compleanno della conduttrice. Milly Carlucci richiederà davvero la presenza della D’Urso a Ballando Con Le Stelle? Non ci resta che scoprirlo!

Barbara D’Urso: la conduttrice tornerà a settembre con Pomeriggio 5

Nel frattempo, a tutti i fan di Pomeriggio 5 è assicurato che Barbara tornerà a settembre nel suo salotto pomeridiano a far compagnia a tutti i suoi telespettatori. Malgrado il contratto della conduttrice sia in scadenza, lei stessa ha dichiarato che presto sarà rinnovato da Mediaset.