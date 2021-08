Di recente, l’attrice Kristen Bell, nota per essere stata la protagonista della fortunata serie tv Veronica Mars si è lasciata andare ad un’intima rivelazione. Lei e suo marito, con il quale è sposata da sette anni, hanno dichiarato di non dare molta importanza all’igiene personale. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’attrice a riguardo.

Kristen Bell, la protagonista della serie tv Veronica Mars, è stata ospite del programma tv The View insieme al marito. Lui è Dax Shepard ed è sposato con l’attrice da sette anni. Dal loro matrimonio sono nati due bambini: Lincoln e Delta. Proprio sui due piccoli la coppia ha deciso di fare un’importante rivelazione.

I due, infatti, hanno dichiarato di non dare molta importanza all’igiene personale dei loro figli. Al contrario, i due hanno affermato di far loro il bagno solo quando si accorgono dell’odore nauseabondo. Queste sono state le loro parole a riguardo:

Nonostante queste parole, però, il marito dell’attrice ha dichiarato che quando i loro figli erano neonati prestavano più attenzione alla loro igiene, dal momento che erano più giovani.

Kristen Bell e suo marito, però, non sono l’unica coppia ad aver fatto una rivelazione riguardo l’igiene dei loro figli. Di recente, infatti, anche la coppia di attori Ashton Kutcher e Mila Kunis hanno svelato le proprie abitudini, confessando di non avere un buon rapporto con il sapone.

Riguardo i loro figli, l’attore Ashton Kutcher ha dichiarato:

Se gli vedi dello sporco addosso lavali. Altrimenti non serve.

Anche Mila Kunis si è espressa a riguardo rivelando come viveva da bambina:

Non avevo acqua calda da piccola, quindi non mi facevo la doccia spesso. Anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati