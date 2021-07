Non si fa altro che parlare della rivelazione della coppia di attori Ashton Kutcher e Mila Kunis: "Non laviamo i nostri figli tutti i giorni"

Nelle ultime ore l’attenzione del web è tutta concentrata sulla famosa coppia di attori: Ashton Kutcher e Mila Kunis. I due hanno rivelato dei dettagli della propria vita privata che stanno facendo decisamente discutere.

La coppia più amata di Hollywood ha raccontato al mondo delle proprie abitudini igieniche. Non usano quasi mai il sapone e lavano i loro bambini soltanto quando lo sporco diventa evidente. Il motivo? Il sapone secca la pelle.

La rivelazione è stata fatta durante una puntata del podcast Armichair Expert. Nell’intervista con Ashton Kutcher e Mila Kunis, si è parlato di quante volte bisognerebbe fare la doccia e di come il sapone rimuova l’olio naturale della pelle. Gli attori, a quel punto, hanno voluto raccontare le proprie abitudini igieniche, diventate oggetto di discussione nelle ultime ore.

L’attrice Mila Kunis ha svelato che durante la sua infanzia non aveva l’acqua calda e non faceva tante docce. Dopo che è diventata mamma, ha preso l’abitudine di non lavare i suoi figli tutti i giorni. Anche l’attore Ashton Kutcher ha voluto sostenere sua moglie, dichiarando che pulisce i suoi figli quando lo sporco è evidente. La coppia ha l’abitudine giornaliera di lavare le parti intime, le ascelle e il viso, ma non quella di fare la doccia tutti i giorni.

Nonostante le loro dichiarazioni abbiano lasciato il mondo intero senza parole e pronto a criticarli, la scienza sembra proprio essere dalla loro parte. Gli esperti sostengono che la doccia quotidiana secchi la pelle e che, nei bambini, è sufficiente fare la doccia due volte a settimana e lavarli a pezzi nel resto dei giorni.

L’amore tra Ashton Kutcher e Mila Kunis è sbocciato nel 2012, dopo essersi conosciuti sul set di The ’70s Show. Entrambi hanno messo fine alle loro precedenti relazioni con Demi Moore e Macaulay Culkin. Oggi sono genitori di due bambini di 6 e 4 anni: Wyatt Isabelle e Dimitri.