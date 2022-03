Fin dal 2017, quando Kylie Jenner e Travis Scott hanno iniziato la loro relazione, i loro nomi non fanno altro che circolare nelle riviste non solo statunitensi, ma di tutto il mondo. Lo hanno fatto anche ora, a circa un mese dalla nascita del loro secondo figlio, perché la coppia ha incredibilmente deciso di cambiare nome al piccolo nuovo arrivato in famiglia.

Credit: kyliejenner – Instagram

Sebbene abbiano attraversato alti e bassi, la modella Kylie Jenner e il rapper Travis Scott formano una delle coppie più apprezzate dell’intero star system hollywoodiano.

Si sono conosciuti al Coachella Festival del 2017 e da allora non si sono più lasciati. Sono riusciti anche a superare una dura crisi, nel 2020, quando venne fuori che il cantante avesse tradito la moglie.

A tenere insieme la famiglia, ci ha pensato sicuramente anche la piccola Stormi Webster, la primo genita dei due nata nel 2018e che oggi ha 4 anni.

Ad agosto scorso, poi, ha iniziato a circolare la notizia riguardo una presunta seconda gravidanza della modella. Dopo qualche settimana di silenzio e mistero, alla fine Kylie era uscita allo scoperto annunciando a tutti che effettivamente fosse di nuovo in dolce attesa.

Dopo 9 mesi di trepidante attesa, la modella e il cantante hanno finalmente abbracciato il loro secondo bebè. Il piccolo Wolf, per la gioia di mamma, papà e della sua sorella maggiore, è venuto al mondo lo scorso 2 febbraio.

L’annuncio di Kylie Jenner

Credit: kyliejenner – Instagram

Ma quella di Kylie Jenner e di Travis Scott non sarà mai una vita piatta e priva di scoop. Così, a poco più di un mese dalla nascita del bambino, la modella ha fatto un annuncio che inevitabilmente farà discutere.

La modella, in una storia su Instagram, ha annunciato che il suo secondo figlio non si chiamerà più Wolf. Queste le sue parole:

Credit: kyliejenner – Instagram

Devo dirvi che nostro figlio non si chiama più Wolf. Non gli corrispondeva, non era il nome giusto per lui.

Al momento non è chiaro quale sia il nome scelto per il bambino, ma la decisione è destinata a far discutere, nel bene o nel male, i milioni di fan che seguono la coppia.