Kylie Jenner e Travis Scott sono al settimo cielo per l'imminente arrivo del loro secondo figlio, dopo la piccola Stormi nata nel 2018

Sono letteralmente al settimo cielo, la giovane modella, influencer e imprenditrice Kylie Jenner e il suo compagno, il rapper Travis Scott. I due hanno infatti scoperto, da qualche settimana, di essere in dolce attesa del loro secondo figlio. Già genitori della piccola Stormi Webster, nata nel febbraio del 2018, i super vip americani si preparano a diventare di nuovo genitori.

Credit: kyliejenner – Instagram

La vita di super star come Kylie e Travis è difficile che rimanga troppo a lungo segreta. Alcune riviste statunitensi avevano già lanciato lo scoop qualche settimana fa, ma non era mai arrivata la conferma da parte dei diretti interessati.

Poi, ieri, l’influencer e il cantante hanno deciso finalmente di uscire allo scoperto. Loro sono insieme dal 2017, subito dopo che Kylie aveva terminato la sua relazione con l’altro rapper, Tyga.

Già nel febbraio del 2018, precisamente il giorno 2 del mese, lei e Travis avevano dato alla luce la loro prima bambina insieme, la piccola Stormi Webster che oggi ha poco più di tre anni.

Tra qualche mese, la bimba avrà un bel da fare per aiutare la mamma e il papà ad accudire un fratellino o una sorellina.

Per annunciarlo ai milioni di fan che la seguono sul suo account Instagram, Kylie ha pubblicato un dolcissimo video che ripercorre tutti i momenti felici vissuti fino ad ora, legati appunto a questa seconda gravidanza. Dalla scoperta di essere incinta, al momento in cui lo ha comunicato a Travis e alla piccola Stormi, a quello in cui lo ha detto alla sua mamma.

Insomma, momenti felici per questa bellissima famiglia, che spazzano via tutti i rimasugli di quella polemica scoppiata un paio di anni fa che vedeva la coppia vicina ad una fine della relazione.

Chi è Kylie Jenner

Credit: kyliejenner – Instagram

Americana doc, Kylie Jenner è nata a Los Angeles nel 1997 ed è presto diventata famosa non solo negli USA, ma praticamente in tutto il mondo. A lanciarla nel mondo dello spettacolo ci ha pensato lo show “A spasso con i Kardashian“, ma ben presto ha saputo ritagliarsi un posto importante sia nel mondo della moda, sia in quello dell’imprenditoria.

Credit: kyliejenner – Instagram

Ha conquistato diverse copertine di riviste di moda internazionali, come ad esempio Vogue, ed ha fondato un’azienda di cosmetici, la Kylie Cosmetics, che oggi vale oltre 900 milioni di dollari.