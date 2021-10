Una grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo nelle scorse ore. Purtroppo la famosa attrice e doppiatrice Ludovica Modugno è morta all’età di 72 anni, a causa di un malore che le ha portato complicazioni gravi. A nulla sono serviti i tentativi dei medici per salvarla.

CREDIT: QUO VADO?

Una notizia triste e drammatica che si è diffusa molto velocemente. Tanti suoi colleghi ed amici ora stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Ludovica Modugno ha iniziato la sua carriera quando era solamente una bambina. Quando aveva 4 anni ha recitato nel film “Marcellino Pane e Vino.” Da quel momento ha avuto tanto successo.

Il fratello è l’attore e regista Paolo Modugno. Infatti i due, insieme anche al marito Gigi Angelillo, hanno deciso di fondare una compagnia teatrale, chiamata L’alberto. Grazie a quest’ultima, l’artista è stata vista sul palco tantissime volte e con i suoi molteplici ruoli, ha ricevuto anche molti riconoscimenti.

Nel 2016 la famosa attrice ha recitato anche nel film di Checco Zalone, Quo Vado? interpretando la mamma. Per questo lo stesso attore pugliese, ha voluto pubblicare un messaggio sui social per poterla ricordare. Sul suo profilo Instagram ha scritto:

Una grande attrice, che non lo faceva mai pesare. Ciao mamma/zia Ludovica!

Il tragico decesso di Ludovica Modugno e la sua carriera come doppiatrice

La nota artista ha svolto anche tanti lavori come doppiatrice. Nella sua lunga carriera, infatti, ha prestato la sua voce per molti film a tante attrici come per esempio: Angjelica Houston, Julie Christie, Julienne Moore, Cher, Meryl Streep e tante altre.

Secondo ciò che riporta il quotidiano La Repubblica, la donna di 72 anni, solo poco tempo fa, è stata colpita da un malore improvviso.

Tuttavia, i medici in un primo momento sono riusciti ad aiutarla. Però, con il passare del tempo le sue condizioni sono andate sempre peggiorando, fino appunto al suo tragico decesso avvenuto nelle scorse ore.