È arrivata la conferma nelle ultime ore, purtroppo l’attrice di serie tv, Markie Post è morta all’età di 70 anni. Stava lottando contro un cancro da ormai molti anni e non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia. Era diventata nonna di una bimba, solo 5 mesi fa.

Una notizia che ha spezzato il cuore dei suoi familiari, ma anche dei suoi tanti fan. Ha preso anche parte alla Serie televisiva Chicago P.D., che sta andando in onda in questo periodo.

La conferma della tragica morte è arrivata nelle ultime ore. È stata proprio la sua manager Ellen Lubin Sanitsky, a Deadline, a dare la tragica notizia. Ora tanti suoi colleghi si sono stretti al dolore dei suoi cari, pubblicando dei messaggi di cordoglio sui social.

Markie Post era affetta da un cancro e lo aveva scoperto più di 3 anni fa. Ha lottato con tutte le sue forze e alla fine non ce l’ha fatta. Si è spenta nella sua abitazione, circondata dall’amore di tutti suoi familiari.

Era molto amata dal pubblico, per i suoi molteplici lavori e per il suo modo di recitare. Il suo personaggio più noto era quello di Christine Sullivan, nella serie Giudice di Notte.

La famosa attrice è nata il 4 novembre del 1950, a Palo Alto, in California. Ha iniziato la sua carriera quando aveva circa 30 anni. Inizialmente ha lavorato come produttrice.

Dopo pochi anni però ha deciso di passare davanti le telecamere. Ha ottenuto il suo primo ruolo nella serie Chips. Subito dopo ha avuto il suo ruolo da protagonista in Giudice di Notte. Ha interpretato un difensore d’ufficio, chiamata Christine Sullivan. Ha girato 159 episodi, tra il 1985 ed il 1992. I suoi familiari sulla tragica perdita hanno scritto:

Per noi, il nostro orgoglio è chi era oltre alla recitazione: una persona che ha preparato torte elaborate per gli amici, cucito tende per i primi appartamenti e ci ha mostrato come essere gentili, amorevoli ed indulgenti in un mondo spesso duro.