Nella giornata di ieri, è andata in onda l’intervista di Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari, che hanno rilasciato da Silvia Toffanin, a Verissimo. Hanno parlato di come hanno scoperto la malattia del loro bimbo ed entrambi emozionati, ora dicono di essere in via di miglioramenti.

Una storia toccante è quella che hanno vissuto i due genitori. Hanno scelto di raccontarla per dare forza a chi come loro, sta vivendo una situazione simile. Desiderano donare il coraggio a chi ne ha bisogno. Charlotte ha iniziato a raccontare come è iniziata la loro battaglia. Ha dichiarato:

Aveva 13 giorni di vita, quando mi sono resa conto che qualcosa non andava. Al pronto soccorso sono potuta entrare solo io causa Covid, Kledi mi aspettava nel parcheggio. All’accettazione, appena ho detto cosa aveva Gabriel, mi hanno fatto correre in urgenza. Aveva la febbre e movimenti che sembravano crisi epilettiche. Nel giro di poco, ho visto tante persone su di lui. Mi sentivo impotente. Sono rimasta inerme in un angolino. Dopo qualche ora, ci hanno fatto salire nel reparto di terapia intensiva neonatale. Poi sono usciti i medici e ci hanno dato la diagnosi: meningoencefalite. Un’infezione del sistema nervoso centrale.

Kledi e sua moglie nel raccontare ciò che hanno vissuto erano molto emozionati, soprattutto nel rivivere quei momenti drammatici.

La donna ha aggiunto che il piccolino è stato ricoverato in ospedale per circa un mese e mezzo. I dottori li hanno informati che le sue condizioni erano molto gravi.

Il racconto di Kledi Kadiu sulla malattia del piccolo Gabriel

I medici ci hanno detto che aveva contratto un virus, che aveva fatto dei danni in testa. Nostro figlio è rimasto per 40 giorni in terapia intensiva ed ha rischiato di morire.

Queste sono state le parole del ballerino, che commosso ha voluto parlare del suo dramma. Questi due genitori hanno vissuto un momento davvero difficile, ma ora hanno anche voluto informare tutti della bella notizia. Gabriel è in netta ripresa e grazie anche alla sorella maggiore Lea, sta facendo molti miglioramenti. Charlotte su questo ha dichiarato:

