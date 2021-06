Guardate con attenzione questa foto che ritrae una bella bambina. Oggi lavora a stretto contatto con Maria De Filippi. Le due collaborano da anni ed è proprio grazie a Queen Mary che ha fatto carriera e ha potuto arrivare dove si trova oggi. Avete capito di chi si tratta?

La bambina in foto è Raffaella Mennoia

Stiamo parlando di Raffaella Mennoia, autrice televisiva che lavora fianco a fianco nella produzione dei programmi firmati Maria De Filippi. Era un po’ difficile da indovinare visto che è cambiata molto rispetto al passato. Però il sorriso è rimasto lo stesso. Dagli occhi al naso fino alla bocca, insomma tutti i lineamenti, sono diversi, sicuramente fa molto il trucco e il fatto che siano passati tanti anni. Sta di fatto però che era ed è molto bella.

Classe 1974 si occupa dei programmi di punta di Maria De Filippi, da Uomini e Donne a C’è Posta Per Te fino ad Amici e anche Temptation Island. Per l’ultimo programma è responsabile di redazione. Infatti questo è un periodo di duro lavoro per la Mennoia che sta seguendo cosa accade nel programma delle tentazioni che da stasera andrà in onda su Canale 5 condotto come sempre da Filippo Bisciglia.

Lei ha esordito come postina a C’è posta per te prima di dedicarsi ai programmi da dietro le quinte. Ma ancor prima di questo l’ abbiamo vista a Uomini e Donne nel pubblico. Proprio in una delle puntate è intervenuta commentando le vicende di chi è sul trono suscitando l’interesse di Maria De Filippi. E fu proprio così che iniziò a lavorare per lei.

Quanto alla sua vita sentimentale è stata fidanzata proprio con un ex tronista: Jack Vanore oggi opinionista del programma. I due si conobbero nel 2007 e la loro storia è durata fino al 2013. Attualmente è invece fidanzata con l’atleta di arti marziali Alessio Sakara, conduttore di Tu Si Que Vales insieme a Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.