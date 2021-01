La conduttrice del programma televisivo targato dalla Rai si è scusata per aver ceduto alle lacrime, dopo aver ascoltato la storia della bambina malata in studio tv. Il suo racconto è infatti talmente commovente che la presentatrice, che da poco è diventata mamma, che non è assolutamente riuscita a fare a meno di piangere.

Eleonora Daniele durante la diretta in tv non ha potuto far altro che trattenere le lacrime raccontando la storia di Marta. Ha anche chiesto scusa per aver pianto mentre parlava di questa povera bambina malata.

La conduttrice è diventata mamma da poco. E nella puntata di venerdì 15 gennaio 2021, nella puntata del programma Storie Italiane, in onda su Rai Uno, dopo lo show televisivo Uno mattina, ha dimostrato tutta la sua sensibilità.

Venerdì la storia di Marta, affetta da paralisi cerebrale infantile, ha colpito tutti quanti. La piccola era in collegamento video da casa, insieme ai genitori, che hanno raccontato alla conduttrice e ai telespettatori la sua storia.

Eleonora Daniele ha conosciuto la sua storia sui social. E ha ringraziato la Rai per averle permesso di raccontarla nel suo programma.

Ci consente di narrare e di fare conoscere a tutti cose come questa. Dalle quali possiamo tratte speranza e coraggio, nonostante la sofferenza che comportano.

La storia della bambina malata in studio commuove anche i telespettatori

Eleonora Daniele si è commossa sia quando ha parlato della piccola, che da quando è nata lotta contro una malattia terribile. Sia quando si è soffermata sulla sua mamma, definendola come una donna e una madre straordinaria.

La conduttrice si conferma una donna molto empatica e una donna sensibile e attenta anche quando si trova davanti alle telecamere, impegnata a raccontare storie che fanno sempre riflettere. Come la storia della piccola Marta e della sua famiglia.