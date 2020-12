La troupe di Storie Italiane di Eleonora Daniele pestata a Roma. Cos’è successo?

Nel corso delle ultime ore è arrivata la triste notizia della troupe di Storie Italiane. Un cameraman del celebre programma condotto da Eleonora Daniele ha subito un grave incidente a causa del quale è finito in ospedale. Si tratta di un episodio di aggressione mentre la squadra stava documentando gli assembramenti a Ponte Milvio.

L’aggressione al cameramen di Storie Italiane

Attualmente girano dei racconti contrastanti in merito alla vicenda. Secondo alcuni, i responsabili dell’aggressione sarebbero un gruppo di persone legate al mondo delle tifoserie. Questi ultimi avrebbero picchiato il filmaker il quale avrebbe riportato lievi contusioni. Lui stesso avrebbe scelto di non andare in ospedale ma direttamente ai Carabinieri per sporgere denuncia.

Secondo altri, i soccorsi avrebbero portato l’uomo pestato al Policlinico Gemelli in quanto riportava un trauma cranico. Inoltre si suppone che il gruppo dei responsabili era costituito da circa una quarantina di persone e che l’episodio sarebbe avvenuto domenica 20 dicembre intorno alle 16:00 del pomeriggio. Tuttavia, le autorità ancora non hanno identificato gli aggressori.

Nel giro di pochissime ore la notizia è diventata virale sui social. Tutti i collaboratori del servizio Rai hanno mostrato la massima solidarietà verso gli operatori al servizio di Storie Italiane. Tra le tante parole di vicinanza e di sostegno spuntano quelle del direttore di Rai1 Stefano Coletta e quelle da parte di Valeria Fedeli.