Per la cantante e attrice Jennifer Lopez, 51 anni compiuti lo scorso luglio, il tempo sembra essersi fermato

Non ha certo bisogno di alcuna presentazione la star planetaria Jennifer Lopez. L’attrice, modella e cantante 51enne è da tantissimi anni un sex Symbol di livello mondiale e, per lei, il tempo pare essersi fermato. A dimostrazione di questo, negli ultimi giorni sono circolate sul web alcune sue immagini che mostrano la sua bellezza, anche quando è completamente al naturale.

Credit: Jennifer Lopez Stories Instagram

J Lo è stata una delle maggiori protagoniste degli ultimi AMA, gli American Music Awards. Durante la cerimonia di premiazione la Lopez è apparsa come al solito bellissima. La sua performance canora, al fianco dell’altro noto cantante Maluma, ha suscitato l’entusiasmo di tanti che non si sono certamente risparmiati nel riempirla di complimenti.

Credit: Jennifer Lopez- Facebook

Ciò che ha colpito di più, tuttavia, non è stata la sua forma splendente nella serata di gala, bensì il video che ha pubblicato il mattino seguente sul suo profilo Instagram. La star ha voluto riprendersi in primo piano ed esprimere a parole tutta la sua gratitudine verso quei fan che, da sempre, la sostengono e amano.

Cosa c’è di strano in tutto questo? Nulla, a parte il fatto che nel video si è mostrata di prima mattina, appena svegliata, in tenuta da notte e senza un filo di trucco. Nonostante questo, tutti hanno ammirato quanto fosse perfetta nonostante fosse completamente al naturale.

Super Bowl 2020: l’esibizione di Jennifer Lopez e sua figlia

Credit: Super Bowl 2020

Uno degli ultimi eventi che ha visto brillare la stella di Jennifer Lopez, è stato il Super Bowl di febbraio scorso. L’annuale evento sportivo è famoso anche per il fantastico spettacolo che viene messo in atto tra il primo e il secondo tempo della partita di football più importante dell’anno.

Credit video: It’s A Mood.- YouTube

Ogni anno ad intrattenere il pubblico ci sono delle star diverse e, quest’anno, è toccato proprio a J Lo che si è esibita insieme a Shakira. Oltre alle incandescenti performance delle cantanti e ballerine, gli spettatori hanno visto nascere artisticamente anche la figlia di Jennifer, Emme Mirabel.

La bambina, che ha mostrato la sua bellezza e il suo già grande talento, si è esibita prima in un duetto con sua mamma, poi da solista ha interpretato la canzone “Born in the U.S.A.”.