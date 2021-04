La cantante svela il suo segreto: “Sono incinta, l’ho tenuto nascosto per un po’”

Ellie Goulding ha mostrato le prime foto della gravidanza! La cantante statunitense ha tenuto nascosto tutto per un bel po’, ma ora in accordo con il marito Caspar Jopling è d’accordo a svelare i dettagli di questa bellissima notizia.

La cantante in una lunga intervista riportata a Vogue ha concesso anche qualche scatto del pancione che ha poi riportato sul suo canale social d’eccellenza: Instagram.

Ellie Goulding e Caspar Jopling, noto mercante d’arte, si sono sposati meno di un anno fa e in occasione del loro primo anniversario di nozze ha scoperto di essere incinta. Ora, racconta come mai ha deciso di aspettare prima di dare la notizia:

La gravidanza non è sempre un momento sereno. Ci si ritrova soli. Sapevo di avere accanto il mio compagno e qualche amico… ma è un viaggio in solitaria e forse per questo ho voluto tenerlo segreto.

Poi tocca un argomento molto delicato e comune a tutte le donne: i cambiamenti sia del corpo che caratteriali.

I cambiamenti, quando sei incinta, sono al contempo veloci e lenti. All’inizio ho mangiato come sempre, mi sono allenata, il mio aspetto era lo stesso di sempre. Poi, inevitabilmente, il mio corpo è cambiato… Vorrei una parola migliore di “femminile“, ma ho curve che non ho mai avuto prima, e mi piace.

Per il momento, comunque, la cantante affronta tutto con serenità in attesa di tornare sul palco. La pandemia le sta permettendo di godersi la gravidanza e probabilmente i primi mesi di vita del piccolo:

“Sto cercando di vivere il momento, senza preoccuparmi del futuro. È bello pensare a come il bambino sarà, ma voglio vivere ogni giorno come merita d’essere vissuto. Sono entusiasta di essere una madre, ma voglio anche assicurarmi di continuare a lavorare. Non vedo l’ora di tornare in tour…”.