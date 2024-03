La casa dei sogni di Chiara Ferragni e Fedez, quanto è costato l’attico a Milano: cifra a dir poco choc

C'è chi ha criticato Ferragni e Fedez per l'ostentazione di ricchezza, mentre altri hanno invece elogiato il loro impegno per ottenere questo successo.

A metà novembre dello scorso anno, Chiara Ferragni e Fedez hanno finalmente coronato il loro sogno di abitare in un attico a Milano. Un progetto su misura che li ha visti impegnati fin dall’estate del 2021, quando avevano annunciato l’acquisto di un immobile da mettere in sesto interamente secondo i loro desideri. Sembrano tempi lontanissimi, eppure sono passati solo alcuni mesi.

L’attico si sviluppa su più livelli e vanta una superficie di oltre 300 metri quadrati. All’interno, oltre a una spaziosa zona living e a una cucina all’avanguardia, si trova una cabina armadio grande come un monolocale, un cinema privato e una palestra attrezzata. Non manca, naturalmente, una terrazza panoramica con vista molto suggestiva sulla città. Neanche a dirlo, si tratta di un investimento milionario.

Secondo un’inchiesta de ‘L’Espresso’, l’appartamento è stato acquistato dalla società Sisterhood, il cui unico socio è proprio Chiara Ferragni, per un costo di 10,8 milioni di euro, IVA inclusa. Si tratta di una cifra considerevole, che fa di questo attico uno degli immobili più costosi di Milano. Vista la coppia che lo ha acquistato e su cui ha lavorato, non potevamo aspettarci diversamente.

La scelta di intestare l’attico a una società anziché ai due proprietari potrebbe essere legata a diverse ragioni, tra cui questioni fiscali o di privacy. Tuttavia, non ci è dato sapere con certezza quale sia stata la motivazione principale. Sicuramente, come tante altre situazioni di questo tipo, attiene a un motivo fiscale.

Al di là delle questioni economiche e legali che da mesi sono al centro di indiscrezioni, inchieste e brutte batoste alla propria immagine, specie per Chiara Ferragni, ciò che conta è che questo attico rappresenta il coronamento di un sogno per i Ferragnez. Un luogo dove poter vivere la loro quotidianità insieme ai figli Leone e Vittoria, circondati da comfort e agi. La casa di Chiara Ferragni e Fedez, comunque, non è solo un luogo fisico, ma anche un simbolo del loro successo. Un’ambientazione perfetta per la vita da influencer e imprenditori digitali, nel bene e nel male, al centro dell’attenzione mediatica.

L’acquisto dell’attico da 10 milioni di euro ha animato il dibattito sui social media. C’è chi ha criticato la coppia per l’ostentazione di ricchezza. Altri hanno invece elogiato il loro impegno e la loro capacità di realizzare i propri sogni.