La componente dei Maneskin è stata paparazzata in scooter per le vie di Roma con la sua presunta fidanzata

In questi ultimi giorni Victoria dei Maneskin si ritrova al centro del gossip. La componente della rockband, infatti, è stata paparazzata in scooter per le vie di Roma con quella ritenuta la sua nuova fidanzata. Al momento, però, la diretta interessata non confermato né smentito la notizia. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Victoria dei Maneskin fidanzata? Gli scatti pubblicati dai giornali di cronaca rosa non lasciano dubbi. La componente dei Maneskin è stata paparazzata in scooter per le vie di Roma insieme ad una ragazza con la quale farebbe coppia fissa. Di recente Victoria De Angelis ha dichiarato di essere attratta sia dagli uomini che dalle donne.

Queste sono state le sue parole:

Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una ragazza è stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa.

In aggiunta, Victoria ha dichiarato:

Una volta superata l’insicurezza iniziale di dover mettere in discussione le proprie certezze ho vissuto la mia sessualità in maniera molto naturale e libera, come dovrebbe poter essere per tutti.

Queste le parole rilasciate dalla componente dei Maneskin sulla rivista ‘Vanity Fair’.

Victoria dei Maneskin, il gossip smentito sul flirt con Damiano David

Spesso Victoria De Angelis si è ritrovata al centro del gossip per il presunto flirt con l’amico e collega Damiano David. Sin dall’inizio della circolazione del gossip, però, i due hanno sempre smentito la notizia dichiarando di essere solo ottimi amici.

Ricordiamo infatti che Damiano David è uscito allo scoperto rivelando la sua storia d’amore con la modella e influencer Giorgia Soleri, alla quale il frontman della rock band è legato da quattro anni. La fidanzata di Damiano David supporta in ogni occasione il suo fidanzato ed ha anche uno splendido rapporto con tutti gli altri componenti della band.