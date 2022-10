Aveva soltanto 28 anni e aveva intrapreso la carriera dei suoi sogni, riuscendo a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Beatriz Álvarez-Guerra era un’attrice aspirante spagnola, che purtroppo ha perso la vita in un incidente stradale. Nei guai, il suo fidanzato.

Beatriz Álvarez-Guerra si trovava a bordo della vettura guidata dal fidanzato, senza patente. Per cause da chiarire dalle forze dell’ordine, il conducente ha sbandato e, dopo un volo di 10 metri, la 28enne è finita in un fiume. Purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare la sua vita.

La coppia aveva appena superato una curva pericolosa. Gli inquirenti stanno cercando di capire se lo scontro sia stato causato dall’asfalto o da una manovra azzardata del ragazzo. Quest’ultimo era alla guida senza patente e adesso dovrà rispondere del decesso di Beatriz.

Durante l’interrogatorio, il 28enne (la sua identità non è stata resa nota) si è avvalso della facoltà di non rispondere. È stato denunciato a piede libero.

Il fidanzato non è riuscito a salvare Beatriz Álvarez-Guerra

La vicenda è accaduta lo scorso 4 ottobre. Il fidanzato, 4 anni più giovane di lei, ha perso il controllo della vettura, che è finita nel fiume. Lui è riuscito a salvarsi, ma non ha potuto fare nulla per salvare la 28enne. Si è allontanato, in cerca di aiuto. Beatriz è rimasta incastrata nell’auto ribaltata ed è morta annegata. Quando è riuscito a contattare il numero di emergenza, era già troppo tardi per la sua fidanzata.

I soccorritori hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare il corpo senza vita dalle lamiere.

Mercoledì 5, il ragazzo è stato rilasciato, ma ora dovrà rispondere delle accuse di reato contro la sicurezza stradale e delitto sconsiderato.

Beatriz aveva iniziato a farsi conoscere ed apprezzare come attrice. Era il suo sogno. Ha interpretato ruoli in diverse serie tv spagnole, come Anclados e in diversi cortometraggi. Tra questi, ricordiamo: 10 pelis , El tiempo, Los Inocentes , Te fueste antes de tiempo o Todo al Rojo. Si stava preparando al suo primo ruolo da protagonista.