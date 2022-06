Solamente 3 giorni fa, Charlotte Lazzari la moglie del ballerino Kledi Kadiu, in un lungo post su Instagram, ha voluto scrivere delle bellissime parole per il suo piccolo Gabriel. Il bambino purtroppo dalla nascita ha avuto dei problemi di salute, ma dal racconto dei genitori ora è in netto miglioramento.

CREDIT: INSTAGRAM

Il messaggio della madre ovviamente è diventato presto virale e sono davvero tante le persone che hanno voluto commentare con parole di affetto e vicinanza.

La scorsa primavera è stato proprio Kledi Kadiu in un altro lungo post sui social a raccontare il dramma che aveva vissuto insieme alla moglie. A 13 giorni di vita avevano ricoverato il suo bimbo.

Aveva una strana febbre e movimenti che sembravano essere crisi epilettiche. Il neonato ha lottato per la sua vita. I medici lo hanno tenuto ricoverato nel reparto di terapia intensiva ed è rimasto nella struttura ospedaliera per circa un mese e mezzo.

CREDIT: INSTAGRAM

Una volta rientrati a casa, il piccolo ha subito diverse visite e trattamenti. Ora per fortuna si sta riprendendo, ma la strada per lui è ancora molto lunga.

Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari hanno deciso di raccontare ciò che hanno vissuto anche in un’intervista nel programma di Silvia Toffanin, Verissimo. Lo scopo è proprio quello di dare forza a chi come loro, sta vivendo un’esperienza simile. L’insegnante di yoga, però, è voluta tornare sui social con un bellissimo messaggio per il figlio in questi giorni.

Il lungo post di Charlotte Lazzari per il piccolo

Sai amore, da quando eri in pancia la mamma sognava momenti come questi. In particolare, ogni volta che ti immaginavo, vedevo i nostri sguardi incrociarsi, blu e azzurro, magari nutrendoti al tramonto. Quello che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi ma vedo l’opportunità, dietro la difficoltà, in tutto il suo splendore. Sei qui.