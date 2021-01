La dolorosa confessione di Tommaso Zorzi: “Mi ha aperto il mento e tirato un pugno”

Non è tutto oro quello che luccica, così anche Tommaso Zorzi, dietro ad un carattere forte e ironico nasconde un passato doloroso. Il ragazzo, durante un confessionale al Grande Fratello Vip ha raccontato cos’è successo con un suo ex fidanzato.

Il discorso è venuto fuori durante una chiacchierata con una delle sue amiche più strette: Giulia Salemi. Il ragazzo ha ripercorso la storia d’amore che ha vissuto in gioventù, forse il primo amore.

Da sempre, il ragazzo ha vissuto la relazione in modo travagliato. Era ansioso e molto geloso, ha confessato di essere stato molto dietro all’altra persona che, però, non ricambiava appieno il suo amore.

Durante una serata in una discoteca Milanese, Tommaso Zorzi è stato gravemente picchiato e ha raccontato con voce tremante quello che è successo quella notte:

Io vado fuori a fumare, ritorno e lo becco tanto così da uno. L’ho tirato per la maglietta, lui si è girato e inizia ad azzuffarsi, ci sbattono fuori. Era ubriaco. Fuori dalla discoteca mi ha sbattuto per terra, io mi sono aperto il mento. Dopo mi ha tirato due calci. A quel punto ho detto basta. Lì i taxi non passavano e comunque non mi caricavano perché ero pieno di sangue.

Dopo la violenza, il suo ex ha proseguito come se nulla fosse, mentre il giovane concorrente si è trovato da solo senza nessun aiuto. Solo grazie ad una sua conoscenza non presente sul posto è riuscito a tornare a casa

Lui l’hanno fatto rientrare, gli ho detto solo vai dentro e prendimi la giacca. C’erano lì i suoi amici, nessuno mi ha aiutato. Lui mi ha dato la giacca, ho chiamato una mia amica che viveva a New York e lei mi ha mandato il suo autista che mi ha portato a casa di sua madre. L’indomani con telefono spaccato vado a casa di mia mamma che si accorge di tutto.

Da qui il ragazzo ha raccontato anche di non averlo lasciato subito, ma di aver giustificato il gesto con l’alcool. La Salemi, visibilmente scioccata, non credeva quasi al racconto dell’amico emerso solo ora.