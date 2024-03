“La facciamo come i gatti”: Il Volo spiazza tutti da Cattelan: la confessione choc

Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con Capolavoro, Il Volo è stato ospite di Stasera c’è Cattelan. Tra risate e smentite, i tre tenori hanno regalato al pubblico presente in studio e ai telespettatori un’intervista piena di sorprese. Con il caratteristico stile irriverente del presentatore, hanno deciso di prestarsi al gioco e regalato anche alcuni momenti esilaranti.

Di argomenti da trattare ce n’erano parecchi, specialmente in seguito alle speculazioni circa la volontà di dividere le strade, fuoriuscite dopo un battibecco in diretta radio.

Il Volo e la strana abitudine durante i concerti

In apertura della chiacchierata, Piero Barone ha rotto il ghiaccio cogliendo tutti di sorpresa, confessando un curioso rituale pre-concerto. Il gruppo, infatti, chiede sempre della sabbia per gatti nel quickchange. Uno che canta per due ore la dovrà pur fare la pipì, ha scherzato Piero. Mentre un altro canta, assolvono al bisogno nella sabbia per gatti.

Dunque, il padrone di casa ha affrontato il tema della possibile rottura del trio musicale, di cui tanto si è parlato nel recente periodo. Saliti alla notorietà come un’unica entità, fin dai tempi di Ti lascio una canzone, doverli salutare lascerebbe un vuoto enorme ai fan. Che possono tirare un sospiro di sollievo.

Con fermezza, Il Volo ha liquidato la notizia come un semplice rumor. Secondo Gianluca Ginoble, la gente necessita di gossip. Sente sia stato strumentalizzato tutto, poi non hanno fatto subito la smentita e ciò ha ulteriormente contribuito al divampare dei pettegolezzi. A quel punto, è intervenuto pure Ignazio Boschetto, che ha invitato i sostenitori a rimanere sintonizzati, in quanto hanno diversi progetti in cantiere. Non vedono l’ora di tornare sul palco e di emozionare i seguaci.

L’intervista è terminata con una spettacolare esibizione de Il canto, il brano con il quale Il Volo ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.