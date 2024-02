Il Volo pronto alla separazione? Ora parlano loro: la verità di Piero, Gianluca e Ignazio

Si è parlato di molti scenari, tra abbandoni in favore della carriera cinematografica o semplicemente da cantante solista di uno o più membri de Il Volo.

La questione dello scioglimento de Il Volo ha creato tensione e preoccupazione presso moltissimi fan negli ultimi giorni. La fine del trio sarebbe stata alimentata da voci e speculazioni che si sono susseguite ormai dalla “lontana” lite avuta in diretta radiofonica tra due membri de Il Volo.

Il litigio tra Piero Barone e Gianluca Ginoble durante una trasmissione ha contribuito a far crescere le indiscrezioni. Il diverbio avuto in quel modo ha certamente fatto crescere le voci di evidenti divergenze di opinioni, ambizioni e stili di vita. Sarebbero state queste tutte condizioni utili situazioni che rappresenterebbero tipiche cause di una frattura nel gruppo.

Si è parlato di molti scenari, tra abbandoni in favore della carriera cinematografica o semplicemente da cantante solista di uno o più membri de Il Volo. Si è ipotizzato, per entrare nello specifico, che Piero Barone stia prendendo lezioni di canto per intraprendere un percorso solista. Poi, che Gianluca Ginoble possa essere interessato a una carriera cinematografica, seguendo la fidanzata a Los Angeles, figlia del noto direttore della fotografia Vittorio Storaro. Nel frattempo, Ignazio starebbe valutando la possibilità di convolare a nozze con la sua fidanzata Michelle Bertolini.

Si tratta di tre situazioni e tre vite giunte sicuramente in momenti importanti e, ovviamente, molto diverse tra loro. Tuttavia, i tre membri del gruppo hanno affrontato le voci in una recente apparizione a Viva Rai 2, ospiti di Fiorello, dichiarando senza mezzi termini che intenzioni hanno:

L’atomo è divisibile, noi no.

Non serve molto altro per commentare questa dichiarazione. In altre parole, le speculazioni sullo scioglimento sono state negate in toto e buttate nel cestino, rimandate tutte ai rispettivi mittenti.

Prima della nuova puntata di Viva Rai 2, Fiorello ha anche escogitato una sorta di “vendetta”. Dopo che la scorsa edizione del programma aveva provocato lamentele per il rumore a via Asiago, il trasferimento al Foro Italico di Roma ha evitato fastidi ai residenti. Tuttavia, nella puntata con Il Volo, Fiorello ha fatto cantare al trio il loro celebre successo “Grande Amore” alle 4:30 del mattino. Ignazio, Gianluca e Piero si sono lasciati andare nel ritornello e hanno anche gridato ai residenti “Dormiglioni! Non dormite!”.

Fiorello ha affrontato direttamente i componenti de Il Volo sulla questione dello scioglimento. La rassicurazione è stata chiarissima: “Non ci stiamo sciogliendo, non c’è nessuna Yoko Ono”.