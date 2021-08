La famiglia allargata Carrisi desta sempre molta curiosità nel pubblico e questo fa sì che tutti gli occhi degli scrittori di cronache Rosa, siano sempre puntati sul cantante e i suoi figli. Di recente, in molti, sono tornati a discutere della vicenda della sparizione di Ylenia Carrisi, a seguito di un gossip che in poche ore è riuscito a fare il giro di tutto il web.

Una notizia, quella riportata dalle testate giornalistiche, che però ha dato vita alla furia di tutta la famiglia Carrisi. Ma cosa è stato che ha fatto nascere quest’incomprensione? Qualche giorno fa sul web girava insistente un rumor secondo cui Yari Carrisi sarebbe volato a Santo Domingo per incontrare in gran segreto sua sorella Ylenia, sparita ormai da diversi anni in circostanze misteriose.

A riportare la notizia anche Dagospia, scrivendo addirittura le parole del Carrisi: “Sono sicuro che lei è ancora in giro. Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto”. Ovviamente, Yari non ha molto apprezzato queste voci e la smentita è arrivata in breve: “Questa notizia è completamente falsa”.

E ancora: “Non sono mai stato in vita mia a Santo Domingo. Quella di Ylenia è una ferita ancora aperta: sono deluso. Comunque Ylenia era la persona più colta, libera da condizionamenti, bella e creativa che abbia mai avuto il privilegio di conoscere. Da quando è sparita ho fatto di tutto per continuare il suo lavoro nello spirito di puri viaggiatori nel modo fisico e spirituale“.

Anche Romina Power non ha affatto gradito questo pettegolezzo, ed è sbottata sui social: “Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle ? Vi dovete solo vergognare”.