Romina Power al vetriolo sul Green Pass: “Torniamo a casa”

Romina Power continua ad essere molto amata dal suo pubblico, che non ha mai dimenticato i suoi grandi successi e la sua tenacia. Al giorno d’oggi, la cantante continua a mantenersi in contatto con i suoi ammiratori tramite i profili social. Sono in moltissimi a seguirla e a sostenere le battaglie che Romina porta avanti proprio tramite i media.

La Power, infatti, spesso usa Instagram per sostenere di progetti o semplicemente per informate i suoi seguaci sulle tematiche sociali più recenti. Ultimamente, l’attenzione della cantante si è spostata sulla questione dei vaccini. Non è una novità che Romina tenda a prendere posizione, a volte in maniera molto forte, su tematiche abbastanza controverse. Di solito, le sue riflessioni sono affidate proprio ai social media, come in questo caso.

Negli ultimi giorni, la Power ha criticato molto le scelte del governo circa la vaccinazione e, in particolare, il Green pass. Le affermazioni che la cantante ha fatto a riguardo hanno fatto molto discutere gli utenti del web. La storia che Romina pubblicato sul suo profilo Instagram e lascia poco all’immaginazione. La Power non ritiene che il green pass sia un metodo efficace per contrastare il virus.

Queste le parole che la cantante ha affidato a Instagram: “I non vaccinati prendono il caffè in piedi al bancone oppure fuori la porta del bar… I vaccinati prendono il caffè seduti e serviti all’interno… Poi tutti insieme prendiamo la metropolitana e torniamo a casa!“.

Non è difficile intuire che si tratti di una critica alle scelte prese dal governo Draghi. Non è da escludere, però, l’ipotesi che Romina Power stessi solo facendo un commento esponendo il suo pensiero circa la situazione covid in generale. Una cosa è certa: la Power non si nasconde dietro un dito e non si fa nessun problema a dire la sua in Mondovisione.