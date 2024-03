La Famiglia Reale è in crisi: fuori Re Carlo e il Principe William, inaspettatamente sarà proprio lui ora a prendere il loro posto

Non si viveva un momento così buio per la Corona inglese da molti anni. Sembra che da ogni parte si riescano solo a scorgere tegole traballanti pronte a cadere. La salute di Re Carlo e Kate Middleton, in questo periodo, preoccupa molto la famiglia reale e i sudditi. Il re, 75enne, si è ritirato dagli impegni pubblici dopo la diagnosi di cancro, la futura regina consorte si sta riprendendo da un intervento chirurgico ed è in chemioterapia. La debolezza della Royal Family è palese.

La regina Camilla e il principe William stanno continuando a supportare i loro familiari, ma anche loro hanno dovuto ridurre le uscite pubbliche. In questo contesto di incertezze e dubbi sull’eredità di un pesante, pesantissimo, impero, il principe Edoardo, duca di Edimburgo, sta emergendo, assumendo un ruolo di primaria importanza.

Edoardo, figlio minore della regina Elisabetta II, è quattordicesimo in linea di successione al trono. Nelle ultime settimane, però, ha partecipato a diverse iniziative in sostituzione di Carlo e William. Ad esempio, ha visitato un club di boxe che aiuta i giovani a contrastare la criminalità e ha partecipato ai Campionati inglesi di Badminton, mostrando il suo lato competitivo.

Edoardo ha compiuto 60 anni lo scorso 10 marzo, dunque si parla di un personaggio anche relativamente giovane. La moglie di Edoardo, Sophie, duchessa di Edinburgo, ha elogiato il lavoro del marito in un’intervista al ‘Telegraph’. La duchessa ha affermato che la sua conoscenza e il suo istinto, affinati in decenni di servizio, sono considerabili inestimabili.

Edoardo si dedica con grande passione al suo lavoro, in particolare a quello che riguarda l’ambito militare. Sophie ha sottolineato che il marito dà sempre il massimo in tutto ciò che fa. Secondo lei, il marito dovrebbe avere più rilievo nella Famiglia: “Nel corso degli anni è stato la mia guida e mi ha mostrato la strada”.

Il principe Edoardo, con il suo impegno e la sua dedizione, si sta dimostrando una figura chiave per la Famiglia reale inglese. Il suo ruolo continuerà a crescere in futuro, riuscendo un giorno, forse, a diventare un punto di riferimento per la monarchia.