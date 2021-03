L'attrice Sabrina Paravicini ricoverata di nuovo in ospedale: ecco il messaggio che ha scritto per i suoi fan

L’attrice Sabrina Paravicini dopo una lunga battaglia contro il cancro, è stata ricoverata di nuovo in ospedale. Ha deciso di pubblicare una nuova foto sul suo profilo Instagram, per avvisare i suoi follower, del nuovo intervento che ha affrontato. Inoltre, ha anche parlato della dolorosa separazione con suo figlio, che non può vedere per diversi giorni.

CREDIT: INSTAGRAM

È ormai diverso tempo che la donna sta affrontando le cure per un tumore al seno. Per fortuna in questi ultimi mesi, sembra aver vinto quella lunga battaglia.

Sabrina Paravicini ha avvisato i suoi fan del suo nuovo ricovero. Nonostante sia riuscita a sconfiggere la malattia, ora l’aspetta ancora una lunga strada per ricostruire il seno.

Tuttavia, lei ci ha tenuto ad informare ancora una volta i suoi follower di questo nuovo ed intenso percorso che dovrà affrontare. Sul suo profilo ha scritto:

CREDIT: INSTAGRAM

Con Nino ci siamo salutati ieri. L’ho portato dagli zii ed io questa mattina sono venuta in ospedale. Sono venuta da sola, con la mia macchina. Ho parcheggiato, ho fatto un bel respiro e sono entrata. È iniziata la ricostruzione, la prima fase, in attesa della protesi tra qualche mese. Sono uscita ora dalla sala operatoria. Mi hanno addormentata mentre ridevo per una battuta, ‘la sala operatoria è donna’, ero circondata da medici donne. Mi sono svegliata da poco con un colpo di tosse ed un sorriso!

Le condizioni di Sabrina Paravicini dopo l’operazione

L’attrice nei mesi in cui ha affrontato la sua lunga battaglia, ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sulla sua situazione. Molto spesso li ha anche ringraziati per il modo in cui le hanno sempre mostrato vicinanza.

Per fortuna, le sue condizioni al momento sembrano essere molto buone. Infatti molto presto potrà anche tornare a casa, per riabbracciare suo figlio. Su questo nuovo ricovero che sta vivendo ha dichiarato:

CREDIT: INSTAGRAM