Il 31 dicembre del 2021 il mondo intero, ma soprattutto l’America, ha dovuto dire addio alla famosa attrice Betty White. Aveva 99 anni e ne avrebbe compiuti 100 nei prossimi giorni. Un lutto nello spettacolo, che ha spezzato i cuori di tantissime persone.

In tanti in queste ore, appena sono venuti a conoscenza della triste notizia, hanno deciso di scriverle un bellissimo messaggio sui social. Tra questi appunto c’è anche quello del presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden.

Una perdita drammatica e straziante, che è avvenuta lo scorso 31 dicembre, proprio nell’ultimo giorno del 2021. Il 17 gennaio, la famosa attrice avrebbe compiuto 100 anni.

Proprio per il giorno del suo compleanno era previsto in molti cinema americani, l’uscita di un suo documentario. Probabilmente a causa del decesso, la data potrebbe cambiare. Tuttavia, questa notizia ancora non è stata confermata.

Tanti media affermano che il motivo dietro il suo decesso, potrebbe essere legato alla sua età avanzata. I suoi familiari al momento hanno scelto ancora di non spiegare cosa sia accaduto nel giorno della sua tragica scomparsa.

La carriera della nota attrice Betty White

La famosa attrice ha riscosso tanto successo dopo aver iniziato a recitare il molte sit-com americane. La sua carriera è iniziata intorno al 1973. Ha ottenuto il ruolo di Sue Ann Nives, nella nota serie Mary Tyler Moore.

Subito dopo, ha interpretato una delle protagoniste nel film Cuori senza età nel ruolo di una donna chiamata Rose Nylund. Inoltre, tra il 2012 ed il 2015, nonostante la sua età avanzata ha recitato in una sit-com intitolata: Hot in Cleveland.

Grazie a questa serie ha ricevuto anche un Grammy, quando aveva 90 anni. Ha ricevuto anche molte candidature ai Golden Globe.

Nei lunghi anni della sua carriera ha ricevuto esattamente 7 Emmy Awards, tra il 1951 e l’ultimo nel 2010. La notizia della sua scomparsa ha spezzato i cuori di tanti sui fan, tra i più grandi ed i più piccoli. Tra questi appunto anche il presidente Joe Biden ha voluto omaggiarla con un messaggio.