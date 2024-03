La famosissima in rovina dopo il divorzio fa la spesa al discount per non perdere la figlia e la casa: parole forti le sue

Dopo i grandi successi pop degli anni Novanta, la cantante oggi è in rovina dopo il divorzio dal marito. Confessa di fare la spesa al discount per risparmiare e non perdere casa e figlia

Celebre negli anni Novanta con la girl band più famosa di tutti i tempi, oggi la cantante è in rovina dopo il divorzio da suo marito. La donna non ha problemi a raccontare i suoi gravi problemi finanziari che la portano a fare la spesa al discount, nonostante sia stata una delle icone musicali più celebri di tutto il mondo. Ha paura, ora, di perdere la figlia e la casa.

Mel B., ex cantante delle Spice Girls, ha raccontato di attraversare un terribile momento. Lei è costretta a fare la spesa al discount, perché non ha altre possibilità dopo la decisione di divorziare dal marito.

La cantante è stata costretta a tornare a vivere nella casa della madre, abbandonando la sua casa di lusso. In un’intervista ha detto che il divorzio da Stephen Belafonte, padre di sua figlia Madison che oggi ha 12 anni, è stato terribile sotto ogni aspetto.

“Negli ultimi due anni ho guardato tante case, sapendo che non avevo i soldi per permettermele. Mi sono rimboccata le maniche, ho lavorato e vissuto in modo frugale e ho potuto comprare la mia casa. Adoro ancora fare la spesa da Aldi e Lidl, non credo che smetterò mai di farlo a dire il vero”.

Melanie Brown, questo il nome completo dell’ex Spice Girls, ha poi detto: “Sono ancora una ragazza di Leeds. Comunque vorrei che ci fosse la reunion delle Spice Girls, se fosse per me torneremmo insieme domani”.

La cantante è in rovina dopo il divorzio, ma si sta rimboccando le maniche

La 48enne è diventata famosa a livello planetario nel 1994, grazie al progetto delle Spice Girls. Quattro anni dopo ha debuttato come solista, ottenendo grandi risultati. Il ritorno sulle scene nel 2005 è stato, invece, disastroso.

Mel B. è diventata mamma per la prima volta nel 1999: Phoenix Chi Gulzar è nata dal primo matrimonio con Jimmy Gulzar, sposato l’anno prima. I due hanno divorziato nel 2000. A fine 2006 ha avuto una storia con Eddie Murphy: i due hanno avuto una bambina nel 2007, Angel Iris Murphy Brown, anche se l’attore ha preteso il test del DNA. Nello stesso anno ha sposato a Las Vegas il produttore cinematografico Stephen Belafonte. La coppia nel 2011 ha avuto una figlia, Madison. Nel 2017 la cantante ha chiesto il divorzio accusandolo di violenza domestica.