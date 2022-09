La fidanzata di Luigi Mastroianni finisce in ospedale: ecco cosa è successo

Sono queste ore di ansia e grande preoccupazione per Luigi Mastroianni. Sui social l’ex protagonista di Uomini e Donne ha infatti annunciato che la sua fidanzata è stata ricoverata in ospedale. In seguito al malore che ha colpito la sua compagna, l’ex tronista è stato costretto ad annullare degli impegni lavorativi, come l’evento di Mazzarone.

L’annuncio fatto da Luigi Mastroianni sulla sua pagina Instagram ha preoccupato tutti i suoi fan. Nella tarda serata di venerdì 9 settembre, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che, a causa di un malore, la sua compagna è stata portata in ospedale.

Queste sono state le parole dell’annuncio:

Per motivi legati alla salute della mia compagna gravida mi trovo ancora al pronto soccorso di un ospedale, ho deciso di stare accanto a lei in questo momento delicato.

Inutile dire che le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne hanno fatto preoccupare i suoi moltissimi followers. Ricordiamo infatti che a breve Luigi Mastroianni e la sua fidanzata Anna Scuderi diventeranno genitori.

La mattina dopo, senza ombra di dubbio in uno stato più tranquillo, il dj ha rivelato alcuni dettagli riguardo il ricovero della sua fidanzata. Questo è quanto dichiarato da Luigi:

Non ho dormito, ho passato la notte in ospedale. Tranquillizzo tutti. Fino a ieri notte non sapevamo nulla di cosa avesse Anna. Ha avuto un malore, siamo corsi in ospedale e dopo controlli è stato riscontrato un piccolo problemino

E, continuando, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha concluso:

Sia lei che il bambino stanno bene, per la prossima settimana dovrà rimanere sotto osservazione ma nulla di eccessivamente grave. Anna mi ha obbligato a tornare a lavoro, quindi l’evento di Gela è confermato.

Dunque I fan del dj possono ora fare un sospiro di sollievo e stare più tranquilli. La situazione sembra essere sotto controllo, tanto che Luigi Mastroianni è tornato anche a lavoro.