A fine maggio scorso aveva annunciato a sorpresa che ben presto sarebbe diventato papà. Oggi, a due mesi di distanza, Luigi Mastroianni ha utilizzato sempre i social network per svelare che il bebè in arrivo sarà un bel maschietto. Nel video del gender reveal party si può notare la grande felicità sua e della sua compagna Anna Scuderi.

Per capire quanto il popolo italiano ami e apprezzi Luigi Mastroianni, basta farsi un giro sul suo profilo Instagram, che conta oltre un milione di follower.

Lui era diventato famoso nel 2017, quando per la prima volta entrò nello studio di Uomini e Donne, vestendo i panni di corteggiatore. Quell’esperienza non finì benissimo e l’anno successivo, nella stagione 2018-2019, si è seduto sul trono affianco a Lorenzo Riccardi.

Alla fine della sua esperienza da tronista scelse Irene Capuano, ma la loro relazione finì poco dopo.

L’amore non ci ha messo molto per ripresentarsi alla porta di Luigi, visto che qualche mese più tardi ha conosciuto Anna Scuderi in una discoteca e, da come ha dichiarato lui stesso, con lei è stato un colpo di fulmine.

I due sono legati indissolubilmente da allora e, negli ultimi mesi, la vita a deciso di consolidare ancor di più il loro amore. A fine maggio scorso, infatti, sul profilo Instagram dell’ex tronista è apparso un post che è servito da annuncio di una gravidanza.

Luigi Mastroianni papà di un maschietto

Il post comprendeva tre foto, una del test di gravidanza positivo, una della prima ecografia e una del pancino ormai evidente di Anna. A corredo del post, Luigi aveva aggiunto:

La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere a un uomo. Ti aspettiamo amore mio.

In questi giorni, invece, Luigi Mastroianni ha pubblicato un altro post, con il quale ha svelato il colore del fiocco che avrà il suo bebè.

Nel video si vedono lui e la sua Anna, in cima ad una scalinata, mentre fanno un countdown e aspettano con ansia di scoprire se diventeranno genitori di un maschietto o di una femminuccia.

Pochi secondi di attesa e poi l’aria si è riempito di fumo e di coriandoli di colore azzurro. Tra pochi mesi, dunque, arriverà un bel bambino.