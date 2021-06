Michele Merlo non ce l’ha fatta, il giovane cantautore reduce dal talent Amici di Maria De Filippi si è spento lunedì all’ospedale Maggiore di Bologna a seguito di un’emorragia cerebrale scatenata da leucemia fulminante. Il cantante, vicentino di origine, si trovava nel bolognese perché stava trascorrendo qualche giorno con la fidanzata Luna Shin Rasia.

Proprio la fidanzata ha dato l’allarme al momento del malore, chiamando anche i genitori di Michele Merlo che si sono subito precipitati sul posto. Ora, la giovane modella, rompe il silenzio sui social e si unisce al coro di dolore degli amici, dei fan, e di tutti coloro che hanno dato un ultimo saluto, simbolico, al cantante.

Con alcuni video e qualche foto in compagnia del giovane la ragazza ha voluto ricordare i momenti più belli. Sulla caption di una foto scrive:

Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle… Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore.

La ragazza conclude, spiegando che il dolore è ancora troppo vivido per pensare al futuro:

Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. Lulu”.