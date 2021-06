La morte di Michele Merlo lascia tanto dolore, ma anche tanta rabbia. Il giovane cantautore poteva, forse, salvarsi e questo aumenta esponenzialmente il dolore della famiglia che deve fare i conti anche con il rammarico. Ora, dopo le toccanti parole del padre, parla anche mamma Katia.

“Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare! Ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo, ti abbraccio con la tua canzone preferita”.

Un saluto straziante che lascia un vuoto incolmabile. Michele Merlo è stato portato via da un’emorragia cerebrale, scatenata da una leucemia fulminante. Il ragazzo stava male già da giorni, ma forse un errore medico l’ha portato via prima del previsto.

Anche l’AUSL di Bologna ha aperto un’indagine interna per capire cosa sia successo e, perché, il giovane sia stato rimandato via dal pronto soccorso. Aveva un forte mal di gola, mal di testa e, stando alle parole del papà Domenico, sangue dal naso e ematomi sparsi sul corpo.

Tutto poteva far pensare ai sintomi della leucemia che, però, sono stati scambiati per i sintomi di una banale influenza. Per questo, gli sono stati prescritti degli antibiotici, ed è stato rimandato a casa. A chiamare i soccorsi, dopo qualche ora, la fidanzata Luna. Mike ha avuto delle convulsioni improvvise e, quando è stato portato via, le sue condizioni sono apparse subito gravi.

I genitori hanno lasciato l’ospedale Maggiore di Bologna in silenzio, ora sul corpo sarà disposta l’autopsia per chiarire ogni dubbio.