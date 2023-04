La figlia dell’attore Bruce Willis ha compiuto 11 anni. La moglie Emma Heming ha pubblicato un commovente video sui social, ben lontano da quello che, realmente, la famiglia sta attraversando.

Foto, video, momenti felici, tra il papà Bruce Willis e la piccola Mabel Ray. L’attore ha annunciato il ritiro dal mondo dello spettacolo a causa di una terribile diagnosi.

Purtroppo, i medici hanno scoperto che soffre di demenza frontotemporale. Si tratta di una patologia che attacca i lobi frontali e temporali del cervello e che comporta problemi di linguaggio, problemi emotivi, cambiamenti nella personalità, problemi muscolari e di deglutizione.

Non c’è nulla di più importante del cercare di normalizzare la loro vita in famiglia, soprattutto per le sue bambine: Mabel Ray, nata nel 2012 ed Evelyn Penn, nata nel 2014.

Buon 11° compleanno Mabel Ray! La tua energia è contagiosa. Puoi illuminare un’intera stanza con il tuo sorriso e il tuo calore. Il modo in cui ami e ti prendi cura della tua famiglia e dei tuoi amici è bellissimo. Continua a brillare amore mio e ricorda sempre di #liveitup.

Le immagini hanno commosso e scaldato il cuore ai numerosissimi fan dell’attore, che da tempo non lo vedevano sorridere.

La notizia del suo ritiro è stata sconvolgente per l’intero mondo dello spettacolo.

Bruce Willis ha compiuto 68 anni

Poche settimane fa, Bruce Willis ha compiuto 68 anni. Ha festeggiato il compleanno a casa, circondato dall’amore dei suoi cari.

La famiglia sta cercando di normalizzare ogni giorno, la moglie ha cercato aiuto tra gli specialisti e sta cercando di imparare il più possibile sulla demenza frontotemporale.

Spesso non è facile da gestire, Bruce Willis non riesce ad intrattenere una conversazione senza avere problemi del linguaggio, non riesce a leggere o scrivere e, spesso, fa fatica a riconoscere le persone. È stata proprio la sua mamma, a raccontare ai giornali, che il figlio non la riconosce più e che, a volte, è aggressivo.