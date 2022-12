I social sono ormai uno strumento fondamentale per condividere i momenti più belli della propria vita, ma quando si è volti noti dello spettacolo, ci si ritrova spesso a dover fare i conti con gli haters. Ed è proprio quello che è recentemente capitato all’influencer Ludovica Valli.

A marzo del 2021, Ludovica Valli è diventata mamma della piccola Anastasia. Ha sempre condiviso sul suo profilo social, seguito da tantissime persone, i momenti più belli della sua vita, che comprendono anche la sua bambina. Ma più volte, la piccola è stata presa di mira dagli haters.

Ludovica non è mai rimasta in silenzio, ma ha sempre risposto a tono a quelle persone che trascorrono il tempo a criticare Anastasia, nonostante sia soltanto una bambina. Ha dichiarato che non ha intenzione di stare zitta, davanti all’odio che si divulga sui social network.

Proprio recentemente, un hater con un profilo fake, dopo la pubblicazione di un bellissimo scatto insieme alla figlia, le ha lasciato un commento di cattivo gusto: “Signora mi faccia capire cos’ha di bello questa bambina oltre che pesare 200 kg”.

La risposta di Ludovica Valli

L’infuencer ha pubblicato una storia, dopo il post, per mostrare ai suoi tanti seguaci il commento di quella persona. E ha voluto rispondere a tono. Ecco le sue parole:

Sotto questo post, trovo questo commento. Voi pensate di ferirmi con tanta cattiveria? Oltretutto da profili fake. VERGOGNATEVI! Per fortuna esiste il karma.

Però (ora voi fate profilo fake e fate quello che volete che a me non toccate minimamente) ora continuerò a pubblicare tutto ciò che mi scrivete. Perché è giusto! Se non lo fate con profili fake, non vi preoccupate, io vi pubblico ancora con più gusto, con nome e cognome. Non è cattiveria questa, perché la cattiveria è la loro.

Più volte hanno criticato la piccola Anastasia, definendola una bambina grassa. Ludovica Valli ha voluto sottolineare che la sua bambina è in salute e che se fosse in sovrappeso, sarebbe la prima a prendere i dovuti provvedimenti, visto che è la sua mamma e vuole soltanto il suo bene.