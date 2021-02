La figlia di Ornella Muti ricorda il compagno morto un anno fa: “Mi sembra d’impazzire”

Carolina Facchinetti, classe 1984, è la figlia di Ornella Muti e Federico Facchinetti. Oggi per la donna, ricorre un giorno dolorosissimo: il primo anniversario della morte del suo compagno Andrea Longhi.

Andrea Longhi si è spento un anno fa, è morto a causa di un brutto tumore al cervello. Inutili le cure, il male ha portato via il compagno della donna nonché padre dei suoi figli.

Su Instagram, Carolina Facchinetti, ha postato una foto toccante che mostra la mano della donna stringere quella di Andrea. Molto probabilmente risale agli ultimi giorni di vita del giovane. E sotto scrive:

Mi manchi Andrea un anno senza te mi sembra d’impazzire. Un anno fa preparavo la colazione ai bambini, ti hanno baciato e sono andati a scuola. Un anno fa tutto era difficile… o almeno così pensavo. Non sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta che ti tenevo la mano e non so nemmeno se sapevi che tenevo la tua mano. Non era difficile, le è ora, senza di te. Ti amo Andrea mio mi manchi, manchi a tuoi cuccioli.

Poi continua, pensando al rimpianto di non essersi mai sposata. La donna ha postato anche una foto in abito da sposa che però non è riuscita mai ad indossare in prossimità dell’altare: